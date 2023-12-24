Tokenomika pro Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Informace o Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).
Virtuals Protocol (VIRTUAL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Virtuals Protocol (VIRTUAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů VIRTUAL. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Virtuals Protocol (VIRTUAL) is a decentralized platform on Base and Ethereum, enabling users to create, deploy, and monetize AI agents. The VIRTUAL token is central to the protocol’s operations, serving as the primary medium for payments, governance, and agent creation.
1. Issuance Mechanism
- Token Standard & Supply:
VIRTUAL is an ERC-20 token with a maximum supply of 1,000,000,000 tokens.
- Initial Distribution:
- 60% (600,000,000) distributed at Token Generation Event (TGE) via public distribution.
- 5% (50,000,000) allocated for exchange liquidity, released at TGE.
- 35% (350,000,000) dedicated to the Ecosystem Treasury for community incentives and initiatives, controlled by the DAO.
|Allocation Recipient
|Description
|Amount
|Unlock Date
|Unlock Type
|Public Distribution
|60% distributed at TGE
|600,000,000
|2023-12-24
|Instant
|Liquidity
|5% for exchange liquidity released at TGE
|50,000,000
|2023-12-24
|Instant
|Ecosystem Treasury
|35% for community incentives, DAO-controlled
|350,000,000
|2033-12-24
|Instant
2. Allocation Mechanism
- Public Distribution:
60% of the supply was made available to the public at launch, including an airdrop to PATH token holders at a 1:1 ratio during the migration from PathDAO to Virtuals Protocol.
- Liquidity:
5% was allocated to provide liquidity on exchanges at launch.
- Ecosystem Treasury:
35% is reserved for community incentives, with a stated emission cap of 10% per year for the next three years. The DAO controls the distribution, but specific future methods for distribution are not fully disclosed.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Payments:
VIRTUAL is used as the routing currency for all transactions on the Virtuals Protocol platform, including purchasing and launching AI agents.
- Agent Creation:
Users must pay a fee in VIRTUAL to create new AI agents. Upon creation, a bonding curve is established, and a liquidity pool is formed with the agent’s token and VIRTUAL.
- Governance:
All VIRTUAL holders can participate in protocol governance. Voting power is delegated via veVIRTUAL (a non-tradable, credit-based feature at a 1:1 ratio to VIRTUAL held). No locking or escrow is required for governance participation.
- Future Incentives:
- Planned validator and staking mechanisms: Tokenholders will be able to delegate VIRTUAL-paired LP tokens to validators, earning rewards from the subDAO treasury (funded by protocol emissions, trading fees, and agent interactions).
- Revenue sharing: Payments for services (e.g., AI agent interactions, events) may be split between covering AI costs and treasury buybacks/burns of agent tokens.
- No current direct rewards, dividends, or profit-sharing for VIRTUAL holders.
4. Locking Mechanism
- Agent Liquidity Pools:
When a new agent is launched, the creator locks a specified amount of VIRTUAL to establish a liquidity pool. This pool is locked for ten years, ensuring long-term commitment and stability.
- Governance (veVIRTUAL):
No token locking is required to receive veVIRTUAL for governance; delegation is required to participate in voting.
5. Unlocking Time
- Public Distribution & Liquidity:
Both were unlocked instantly at TGE (2023-12-24).
- Ecosystem Treasury:
The 35% allocated for community incentives is scheduled for unlocking on 2033-12-24, with emissions capped at 10% per year for the first three years post-launch.
6. Additional Notes
- Burning/Buyback:
There is no confirmed live token burning or buyback mechanism for VIRTUAL as of December 2024. However, the protocol envisions future buybacks and burns of agent tokens funded by platform revenue.
- Network Security:
VIRTUAL exists as an ERC-20 token on Ethereum and as an ERC-20 equivalent on Base, inheriting the security guarantees of these networks.
7. Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|1B max supply; 60% public, 5% liquidity, 35% ecosystem/DAO
|Allocation
|Public, liquidity, and DAO-controlled community incentives
|Usage
|Payments, agent creation, governance, future staking/validator rewards
|Incentives
|No current direct rewards; future validator/staking and buyback/burn mechanisms planned
|Locking
|Agent liquidity pools locked for 10 years; no lock for governance participation
|Unlocking
|Public/liquidity: instant (2023-12-24); Ecosystem: 2033-12-24, 10%/yr emission cap
8. References
- Virtuals Protocol Whitepaper: Initial Agent Offering Mechanism
- Virtuals Protocol Tokenomics
- Virtuals Protocol Governance
In summary:
Virtuals Protocol’s token economics are designed to incentivize ecosystem growth, ensure long-term liquidity, and enable decentralized governance, with a clear structure for issuance, allocation, and future incentive mechanisms. The protocol is still evolving, with additional staking and validator rewards planned for the future.
Tokenomika Virtuals Protocol (VIRTUAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Virtuals Protocol (VIRTUAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů VIRTUAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu VIRTUAL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro VIRTUAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVIRTUAL!
Jak nakupovat VIRTUAL
Chtěli byste si přidat Virtuals Protocol (VIRTUAL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VIRTUAL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Analýza historie cen VIRTUAL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny VIRTUAL
Chcete vědět, kam může VIRTUAL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VIRTUAL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Částka
1 VIRTUAL = 1.3887 USD