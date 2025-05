VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

JménoVIRTUAL

PoziceNo.59

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0004%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)52.02%

Objem v oběhu654,640,924.773596

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.6546%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5.0709119422827476,2025-01-02

Nejnižší cena0.007604929689950013,2024-01-23

Veřejný blockchainBASE

PředstaveníVirtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.