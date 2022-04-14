Tokenomika pro Voyager Token (VGX)

Tokenomika pro Voyager Token (VGX)

Zjistěte klíčové informace o Voyager Token (VGX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Oficiální webové stránky:
https://www.vgxfoundation.com/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d

Voyager Token (VGX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Voyager Token (VGX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.30M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 504.22M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.7886
Historické minimum:
$ 0.002390814044963485
Aktuální cena:
$ 0.002571
Tokenomika Voyager Token (VGX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Voyager Token (VGX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VGX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VGX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VGX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVGX!

Jak nakupovat VGX

Chtěli byste si přidat Voyager Token (VGX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VGX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Voyager Token (VGX)

Analýza historie cen VGX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VGX

Chcete vědět, kam může VGX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VGX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

