VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

JménoVGX

PoziceNo.1727

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.25%

Objem v oběhu495,099,952.06132925

Max. objem0

Celkový objem916,531,620.4440113

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum12.538700103759766,2018-01-05

Nejnižší cena0.00391566828245694,2025-05-28

Veřejný blockchainETH

