Tokenomika pro Vameon (VAMEON)

Zjistěte klíčové informace o Vameon (VAMEON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:36:24 (UTC+8)
USD

Vameon (VAMEON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vameon (VAMEON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.44M
Celkový objem:
$ 1.00T
Objem v oběhu:
$ 249.41B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.79M
Historické maximum:
$ 0.000953922
Historické minimum:
$ 0.000004946453995299
Aktuální cena:
$ 0.00001779
Informace o Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Oficiální webové stránky:
https://vameon.com/
Bílá kniha:
https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

Tokenomika Vameon (VAMEON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vameon (VAMEON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VAMEON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VAMEON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VAMEON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVAMEON!

