BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Vameon je 0.00002349 USD. Sledujte aktualizace cen VAMEON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VAMEON.Dnešní aktuální cena Vameon je 0.00002349 USD. Sledujte aktualizace cen VAMEON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VAMEON.

Více informací o VAMEON

Informace o ceně VAMEON

Co je to VAMEON

Bílá kniha pro VAMEON

Oficiální webové stránky VAMEON

Tokenomika pro VAMEON

Předpověď cen VAMEON

Historie VAMEON

Průvodce nákupem (VAMEON)

Převodník VAMEON na fiat měnu

VAMEON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Vameon

Kurz Vameon(VAMEON)

Aktuální cena 1 VAMEON na USD

$0.00002349
$0.00002349$0.00002349
+0.21%1D
USD
Graf aktuální ceny Vameon (VAMEON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:28:48 (UTC+8)

Informace o ceně Vameon (VAMEON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002384
$ 0.00002384$ 0.00002384
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023

$ 0.00002384
$ 0.00002384$ 0.00002384

$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492

$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299

-0.72%

+0.21%

+7.35%

+7.35%

Cena Vameon (VAMEON) v reálném čase je $ 0.00002349. Za posledních 24 hodin se VAMEON obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000023 do maxima $ 0.00002384, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VAMEON v historii je $ 0.000941194040872492, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000004946453995299.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VAMEON se za poslední hodinu změnila o -0.72%, za 24 hodin o +0.21% a za posledních 7 dní o +7.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vameon (VAMEON)

No.1357

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

$ 357.73K
$ 357.73K$ 357.73K

$ 23.49M
$ 23.49M$ 23.49M

249.41B
249.41B 249.41B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

24.94%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Vameon je $ 5.86M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 357.73K. Objem v oběhu VAMEON je 249.41B, přičemž celková zásoba je 1000000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.49M.

Historie cen v USD pro Vameon (VAMEON)

Sledujte změny cen Vameon pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000000492+0.21%
30 dní$ -0.00000255-9.80%
60 dní$ -0.000003374-12.56%
90 dní$ +0.000008569+57.42%
Změna ceny Vameon dnes

Dnes zaznamenal VAMEON změnu o $ +0.0000000492 (+0.21%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Vameon za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00000255 (-9.80%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Vameon za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u VAMEON ke změně o $ -0.000003374 (-12.56%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Vameon za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.000008569 (+57.42%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Vameon (VAMEON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Vameon.

Co je Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Vameon investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu VAMEONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Vameon na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Vameon a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Vameon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vameon (VAMEON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vameon (VAMEON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vameon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vameon!

Tokenomika pro Vameon (VAMEON)

Pochopení tokenomiky Vameon (VAMEON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VAMEON hned teď!

Jak nakupovat Vameon (VAMEON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Vameon? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Vameon podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

VAMEON na místní měny

1 Vameon(VAMEON) na VND
0.61813935
1 Vameon(VAMEON) na AUD
A$0.0000357048
1 Vameon(VAMEON) na GBP
0.0000178524
1 Vameon(VAMEON) na EUR
0.0000202014
1 Vameon(VAMEON) na USD
$0.00002349
1 Vameon(VAMEON) na MYR
RM0.0000984231
1 Vameon(VAMEON) na TRY
0.0009872847
1 Vameon(VAMEON) na JPY
¥0.00359397
1 Vameon(VAMEON) na ARS
ARS$0.0337015728
1 Vameon(VAMEON) na RUB
0.0018883611
1 Vameon(VAMEON) na INR
0.0020852073
1 Vameon(VAMEON) na IDR
Rp0.3914998434
1 Vameon(VAMEON) na PHP
0.0013786281
1 Vameon(VAMEON) na EGP
￡E.0.0011061441
1 Vameon(VAMEON) na BRL
R$0.0001261413
1 Vameon(VAMEON) na CAD
C$0.000032886
1 Vameon(VAMEON) na BDT
0.0028732968
1 Vameon(VAMEON) na NGN
0.0339449292
1 Vameon(VAMEON) na COP
$0.0903460635
1 Vameon(VAMEON) na ZAR
R.0.0004080213
1 Vameon(VAMEON) na UAH
0.0009854055
1 Vameon(VAMEON) na TZS
T.Sh.0.0575735202
1 Vameon(VAMEON) na VES
Bs0.00519129
1 Vameon(VAMEON) na CLP
$0.02212758
1 Vameon(VAMEON) na PKR
Rs0.006633576
1 Vameon(VAMEON) na KZT
0.0124022502
1 Vameon(VAMEON) na THB
฿0.0007568478
1 Vameon(VAMEON) na TWD
NT$0.0007232571
1 Vameon(VAMEON) na AED
د.إ0.0000862083
1 Vameon(VAMEON) na CHF
Fr0.000018792
1 Vameon(VAMEON) na HKD
HK$0.0001825173
1 Vameon(VAMEON) na AMD
֏0.0089586162
1 Vameon(VAMEON) na MAD
.د.م0.0002168127
1 Vameon(VAMEON) na MXN
$0.0004359744
1 Vameon(VAMEON) na SAR
ريال0.0000880875
1 Vameon(VAMEON) na ETB
Br0.0036087687
1 Vameon(VAMEON) na KES
KSh0.0030264516
1 Vameon(VAMEON) na JOD
د.أ0.00001665441
1 Vameon(VAMEON) na PLN
0.0000864432
1 Vameon(VAMEON) na RON
лв0.0001035909
1 Vameon(VAMEON) na SEK
kr0.0002226852
1 Vameon(VAMEON) na BGN
лв0.0000394632
1 Vameon(VAMEON) na HUF
Ft0.0079036803
1 Vameon(VAMEON) na CZK
0.0004954041
1 Vameon(VAMEON) na KWD
د.ك0.00000718794
1 Vameon(VAMEON) na ILS
0.0000763425
1 Vameon(VAMEON) na BOB
Bs0.0001623159
1 Vameon(VAMEON) na AZN
0.000039933
1 Vameon(VAMEON) na TJS
SM0.0002156382
1 Vameon(VAMEON) na GEL
0.0000636579
1 Vameon(VAMEON) na AOA
Kz0.0215306991
1 Vameon(VAMEON) na BHD
.د.ب0.00000880875
1 Vameon(VAMEON) na BMD
$0.00002349
1 Vameon(VAMEON) na DKK
kr0.0001519803
1 Vameon(VAMEON) na HNL
L0.0006159078
1 Vameon(VAMEON) na MUR
0.0010744326
1 Vameon(VAMEON) na NAD
$0.0004061421
1 Vameon(VAMEON) na NOK
kr0.0002377188
1 Vameon(VAMEON) na NZD
$0.0000408726
1 Vameon(VAMEON) na PAB
B/.0.00002349
1 Vameon(VAMEON) na PGK
K0.000098658
1 Vameon(VAMEON) na QAR
ر.ق0.0000852687
1 Vameon(VAMEON) na RSD
дин.0.0023861142
1 Vameon(VAMEON) na UZS
soʻm0.2796428124
1 Vameon(VAMEON) na ALL
L0.0019611801
1 Vameon(VAMEON) na ANG
ƒ0.0000420471
1 Vameon(VAMEON) na AWG
ƒ0.0000420471
1 Vameon(VAMEON) na BBD
$0.00004698
1 Vameon(VAMEON) na BAM
KM0.0000394632
1 Vameon(VAMEON) na BIF
Fr0.06866127
1 Vameon(VAMEON) na BND
$0.0000303021
1 Vameon(VAMEON) na BSD
$0.00002349
1 Vameon(VAMEON) na JMD
$0.0037595745
1 Vameon(VAMEON) na KHR
0.09396
1 Vameon(VAMEON) na KMF
Fr0.01000674
1 Vameon(VAMEON) na LAK
0.5106521637
1 Vameon(VAMEON) na LKR
රු0.0071310942
1 Vameon(VAMEON) na MDL
L0.0003986253
1 Vameon(VAMEON) na MGA
Ar0.105336207
1 Vameon(VAMEON) na MOP
P0.0001881549
1 Vameon(VAMEON) na MVR
0.000359397
1 Vameon(VAMEON) na MWK
MK0.040640049
1 Vameon(VAMEON) na MZN
MT0.001501011
1 Vameon(VAMEON) na NPR
रु0.0033224256
1 Vameon(VAMEON) na PYG
0.16659108
1 Vameon(VAMEON) na RWF
Fr0.03413097
1 Vameon(VAMEON) na SBD
$0.0001933227
1 Vameon(VAMEON) na SCR
0.0003208734
1 Vameon(VAMEON) na SRD
$0.000904365
1 Vameon(VAMEON) na SVC
$0.0002055375
1 Vameon(VAMEON) na SZL
L0.0004061421
1 Vameon(VAMEON) na TMT
m0.000082215
1 Vameon(VAMEON) na TND
د.ت0.00006915456
1 Vameon(VAMEON) na TTD
$0.0001590273
1 Vameon(VAMEON) na UGX
Sh0.08155728
1 Vameon(VAMEON) na XAF
Fr0.01327185
1 Vameon(VAMEON) na XCD
$0.000063423
1 Vameon(VAMEON) na XOF
Fr0.01327185
1 Vameon(VAMEON) na XPF
Fr0.00239598
1 Vameon(VAMEON) na BWP
P0.0003145311
1 Vameon(VAMEON) na BZD
$0.0000472149
1 Vameon(VAMEON) na CVE
$0.0022327245
1 Vameon(VAMEON) na DJF
Fr0.00415773
1 Vameon(VAMEON) na DOP
$0.0015047694
1 Vameon(VAMEON) na DZD
د.ج0.0030529953
1 Vameon(VAMEON) na FJD
$0.0000530874
1 Vameon(VAMEON) na GNF
Fr0.2024838
1 Vameon(VAMEON) na GTQ
Q0.0001794636
1 Vameon(VAMEON) na GYD
$0.0049192758
1 Vameon(VAMEON) na ISK
kr0.00291276

Zdroj Vameon

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Vameon, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Vameon
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vameon

Jakou hodnotu má dnes Vameon (VAMEON)?
Aktuální cena VAMEON v USD je 0.00002349 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VAMEON v USD?
Aktuální cena VAMEON v USD je $ 0.00002349. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vameon?
Tržní kapitalizace VAMEON je $ 5.86M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VAMEON v oběhu?
Objem VAMEON v oběhu je 249.41B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VAMEON?
VAMEON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000941194040872492 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VAMEON?
VAMEON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000004946453995299 USD.
Jaký je objem obchodování VAMEON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VAMEON je $ 357.73K USD.
Dosáhne VAMEON letos vyšší ceny?
VAMEON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVAMEON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:28:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Vameon (VAMEON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod VAMEON na USD

Částka

VAMEON
VAMEON
USD
USD

1 VAMEON = 0.00002349 USD

Obchodujte VAMEON

VAMEON/USDT
$0.00002349
$0.00002349$0.00002349
+0.21%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,190.91
$110,190.91$110,190.91

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,867.31
$3,867.31$3,867.31

+0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02333
$0.02333$0.02333

-27.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,867.31
$3,867.31$3,867.31

+0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,190.91
$110,190.91$110,190.91

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.83
$1,086.83$1,086.83

+0.22%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.28800
$1.28800$1.28800

+6,340.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.28800
$1.28800$1.28800

+6,340.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034028
$0.0034028$0.0034028

+73.43%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.815
$19.815$19.815

+54.03%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000089
$0.00000089$0.00000089

+39.06%