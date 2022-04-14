Tokenomika pro UXLINK (UXLINK)

Tokenomika pro UXLINK (UXLINK)

Zjistěte klíčové informace o UXLINK (UXLINK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o UXLINK (UXLINK)

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

Oficiální webové stránky:
https://www.uxlink.io
Bílá kniha:
https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1

UXLINK (UXLINK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro UXLINK (UXLINK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 172.07M
$ 172.07M$ 172.07M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 479.71M
$ 479.71M$ 479.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 358.70M
$ 358.70M$ 358.70M
Historické maximum:
$ 3.8628
$ 3.8628$ 3.8628
Historické minimum:
$ 0.140969371563402
$ 0.140969371563402$ 0.140969371563402
Aktuální cena:
$ 0.3587
$ 0.3587$ 0.3587

Tokenomika UXLINK (UXLINK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro UXLINK (UXLINK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UXLINK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UXLINK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UXLINK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUXLINK!

Jak nakupovat UXLINK

Chtěli byste si přidat UXLINK (UXLINK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu UXLINK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro UXLINK (UXLINK)

Analýza historie cen UXLINK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny UXLINK

Chcete vědět, kam může UXLINK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UXLINK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.