Tokenomika pro UNILAPSE (UNILAPSE)

Tokenomika pro UNILAPSE (UNILAPSE)

Zjistěte klíčové informace o UNILAPSE (UNILAPSE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o UNILAPSE (UNILAPSE)

UNILAPSE is a cutting-edge NFT platform designed to empower artists and collectors by offering a. diverse range of features and functionalities that break down barriers and unlock new possibilities.

Oficiální webové stránky:
http://www.unilapse.com/
Bílá kniha:
https://docs.unilapse.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x73c9f5d63199f594aefa0b495b0cca69f0fe6a3a

UNILAPSE (UNILAPSE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro UNILAPSE (UNILAPSE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.108268
$ 0.108268$ 0.108268
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.0004231
$ 0.0004231$ 0.0004231

Tokenomika UNILAPSE (UNILAPSE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro UNILAPSE (UNILAPSE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UNILAPSE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UNILAPSE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UNILAPSE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUNILAPSE!

Jak nakupovat UNILAPSE

Chtěli byste si přidat UNILAPSE (UNILAPSE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu UNILAPSE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro UNILAPSE (UNILAPSE)

Analýza historie cen UNILAPSE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny UNILAPSE

Chcete vědět, kam může UNILAPSE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UNILAPSE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.