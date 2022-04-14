Tokenomika pro UMA (UMA)

Tokenomika pro UMA (UMA)

Zjistěte klíčové informace o UMA (UMA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

Oficiální webové stránky:
https://umaproject.org/
Bílá kniha:
https://github.com/UMAprotocol/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828

UMA (UMA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro UMA (UMA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 120.31M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 88.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 43.226
Historické minimum:
$ 0.8985981014222436
Aktuální cena:
$ 1.3523
Tokenomika UMA (UMA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro UMA (UMA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UMA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UMA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UMA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUMA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.