TRON: Decentralizujte web TRON je zasvěcen výstavbě infrastruktury pro skutečně decentralizovaný internet. Protokol TRON je jedním z největších blockchainových operačních systémů na světě, který nabízí škálovatelnost, vysokou dostupnost a podporu výpočetního výkonu s vysokou propustností (HTC), která slouží jako základ pro všechny decentralizované aplikace v ekosystému TRON. Taktéž poskytuje lepší kompatibilitu pro Ethereum chytré smlouvy prostřednictvím inovativní, zapojitelné platformy pro chytré smlouvy. Od 24. července 2018 TRON získal společnost BitTorrent Inc., která je internetovou technologickou společností se sídlem ve San Franciscu. Navrhuje distribuované technologie, které škálují efektivně, udržují inteligenci na okraji a udržují tvůrce a spotřebitele pod kontrolou nad jejich obsahem a daty. Každý měsíc používá produkty vyvinuté společností BitTorrent Inc. více než 170 milionů lidí. Její protokoly přenášejí až 40 % internetového datového provozu na denní bázi. Nyní je TRON jedním z největších blockchainových operačních systémů na světě s více než 100 miliony uživateli.
Overview
TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, an EVM-compatible Layer-1 network utilizing Delegated Proof-of-Stake (DPoS) for consensus. TRX is central to the network’s operation, serving as a medium of exchange, resource acquisition, and incentive mechanism.
Issuance Mechanism
-
Initial Issuance:
TRX was initially distributed via a public ICO and private sales, with all major allocations unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017. There is no ongoing inflation; in fact, TRON transitioned to a deflationary model after April 2021, with periodic token burns.
-
Issuance Table:
|Allocation Recipient
|Allocation %
|Unlock Mechanism
|Unlock Date
|Amount Unlocked (TRX)
|Description
|ICO Investors
|40%
|Cliff
|2017-09-13
|34,486,822,448
|Unlocked at TGE
|Tron Foundation
|34.3%
|Cliff
|2017-09-13
|29,572,450,249
|Incentives and rewards, unlocked at TGE
|Private Sales
|15.75%
|Cliff
|2017-09-13
|13,536,077,811
|Unlocked at TGE
|Peiwo Huanle Co.
|10%
|Cliff
|2017-09-13
|8,621,705,612
|Unlocked at TGE
- Unlocking:
All major allocations were unlocked instantly at TGE (cliff unlock), with no vesting or gradual release schedules.
Allocation Mechanism
-
Distribution:
- 40% to ICO investors
- 34.3% to the Tron Foundation (for incentives and rewards)
- 15.75% to private sale participants
- 10% to Peiwo Huanle Co.
-
Concentration:
As of December 2024, the top 10 wallet addresses control ~42.39% of the total TRX supply, with the largest being the JustLend DAO contract (~14.35%).
Usage and Incentive Mechanism
-
Resource Acquisition:
- TRX is used to acquire bandwidth and energy, which are required to execute transactions and smart contracts.
- Bandwidth is consumed based on transaction size; energy is consumed based on computational complexity.
- Users can stake TRX to receive daily bandwidth and energy allocations, or burn TRX to pay for additional resources.
-
Medium of Exchange:
- TRX is used for payments, DEX trading, and as a settlement token across the TRON ecosystem.
-
Staking and Delegation:
- Users can stake TRX to vote for Super Representatives (SRs), who produce blocks and secure the network.
- Stakers receive rewards from block production and transaction fees, distributed by SRs.
-
Deflationary Model:
- Since April 2021, TRX has been deflationary, with periodic token burns reducing total supply.
Locking Mechanism
-
Staking Lock:
- TRX staked for bandwidth or energy is locked for a minimum of 3 days.
- Delegated TRX for voting is also subject to a 3-day lock period before it can be unstaked.
-
No Vesting:
- All initial allocations were unlocked at TGE; there is no ongoing vesting or scheduled unlocks for the original supply.
Unlocking Time
- All major allocations were unlocked at TGE (September 13, 2017).
- No future unlocks are scheduled for the original supply.
- Staked TRX can be unstaked after a 3-day lock period.
Economic and Network Metrics (as of July 2025)
|Metric
|Value
|Circulating Supply
|~94.99B TRX
|Market Cap
|$22.7B
|Active Addresses (daily)
|2,638,677
|Daily Transactions
|9,286,143
|Average Transaction Fee (USD)
|$1.34
|Stablecoin Supply (USD)
|$81.7B
|Staking Participation
|~45-50% of supply
Summary Table: TRON Tokenomics
|Aspect
|Details
|Issuance
|All at TGE (2017-09-13), no ongoing inflation, deflationary since 2021
|Allocation
|ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sale (15.75%), Peiwo Huanle Co. (10%)
|Usage
|Resource acquisition (bandwidth/energy), payments, DEX, staking, governance
|Incentives
|Staking rewards, block production, transaction fees
|Locking
|3-day lock for staked TRX
|Unlocking
|All initial allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after 3 days
Key Insights
- TRON’s tokenomics are straightforward: All major allocations were unlocked at launch, with no vesting or future unlocks for the original supply.
- Deflationary pressure is maintained through periodic burns, and staking is incentivized via network rewards.
- Resource model (bandwidth/energy) and staking are central to TRX’s utility and network security.
- High staking participation and a large stablecoin ecosystem highlight TRON’s active user base and DeFi focus.
For further details on TRON’s consensus, staking, and resource models, refer to the official TRON documentation and TRON Resource Model.
Tokenomika Tron (TRX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Tron (TRX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TRX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TRX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TRX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRX!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.