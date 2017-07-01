Tokenomika pro Tron (TRX)

Tokenomika pro Tron (TRX)

Zjistěte klíčové informace o Tron (TRX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Tron (TRX)

TRON: Decentralizujte web TRON je zasvěcen výstavbě infrastruktury pro skutečně decentralizovaný internet. Protokol TRON je jedním z největších blockchainových operačních systémů na světě, který nabízí škálovatelnost, vysokou dostupnost a podporu výpočetního výkonu s vysokou propustností (HTC), která slouží jako základ pro všechny decentralizované aplikace v ekosystému TRON. Taktéž poskytuje lepší kompatibilitu pro Ethereum chytré smlouvy prostřednictvím inovativní, zapojitelné platformy pro chytré smlouvy. Od 24. července 2018 TRON získal společnost BitTorrent Inc., která je internetovou technologickou společností se sídlem ve San Franciscu. Navrhuje distribuované technologie, které škálují efektivně, udržují inteligenci na okraji a udržují tvůrce a spotřebitele pod kontrolou nad jejich obsahem a daty. Každý měsíc používá produkty vyvinuté společností BitTorrent Inc. více než 170 milionů lidí. Její protokoly přenášejí až 40 % internetového datového provozu na denní bázi. Nyní je TRON jedním z největších blockchainových operačních systémů na světě s více než 100 miliony uživateli.

Oficiální webové stránky:
https://trondao.org/
Bílá kniha:
https://developers.tron.network/docs
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token/0/transfers

Tron (TRX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tron (TRX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 33.92B
$ 33.92B$ 33.92B
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 94.69B
$ 94.69B$ 94.69B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.4498
$ 0.4498$ 0.4498
Historické minimum:
$ 0.001091259997338057
$ 0.001091259997338057$ 0.001091259997338057
Aktuální cena:
$ 0.3582
$ 0.3582$ 0.3582

Hloubková struktura tokenu Tron (TRX)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů TRX. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Overview

TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, an EVM-compatible Layer-1 network utilizing Delegated Proof-of-Stake (DPoS) for consensus. TRX is central to the network’s operation, serving as a medium of exchange, resource acquisition, and incentive mechanism.

Issuance Mechanism

  • Initial Issuance:
    TRX was initially distributed via a public ICO and private sales, with all major allocations unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017. There is no ongoing inflation; in fact, TRON transitioned to a deflationary model after April 2021, with periodic token burns.

  • Issuance Table:

Allocation RecipientAllocation %Unlock MechanismUnlock DateAmount Unlocked (TRX)Description
ICO Investors40%Cliff2017-09-1334,486,822,448Unlocked at TGE
Tron Foundation34.3%Cliff2017-09-1329,572,450,249Incentives and rewards, unlocked at TGE
Private Sales15.75%Cliff2017-09-1313,536,077,811Unlocked at TGE
Peiwo Huanle Co.10%Cliff2017-09-138,621,705,612Unlocked at TGE
  • Unlocking:
    All major allocations were unlocked instantly at TGE (cliff unlock), with no vesting or gradual release schedules.

Allocation Mechanism

  • Distribution:

    • 40% to ICO investors
    • 34.3% to the Tron Foundation (for incentives and rewards)
    • 15.75% to private sale participants
    • 10% to Peiwo Huanle Co.

  • Concentration:
    As of December 2024, the top 10 wallet addresses control ~42.39% of the total TRX supply, with the largest being the JustLend DAO contract (~14.35%).

Usage and Incentive Mechanism

  • Resource Acquisition:

    • TRX is used to acquire bandwidth and energy, which are required to execute transactions and smart contracts.
    • Bandwidth is consumed based on transaction size; energy is consumed based on computational complexity.
    • Users can stake TRX to receive daily bandwidth and energy allocations, or burn TRX to pay for additional resources.

  • Medium of Exchange:

    • TRX is used for payments, DEX trading, and as a settlement token across the TRON ecosystem.

  • Staking and Delegation:

    • Users can stake TRX to vote for Super Representatives (SRs), who produce blocks and secure the network.
    • Stakers receive rewards from block production and transaction fees, distributed by SRs.

  • Deflationary Model:

    • Since April 2021, TRX has been deflationary, with periodic token burns reducing total supply.

Locking Mechanism

  • Staking Lock:

    • TRX staked for bandwidth or energy is locked for a minimum of 3 days.
    • Delegated TRX for voting is also subject to a 3-day lock period before it can be unstaked.

  • No Vesting:

    • All initial allocations were unlocked at TGE; there is no ongoing vesting or scheduled unlocks for the original supply.

Unlocking Time

  • All major allocations were unlocked at TGE (September 13, 2017).
  • No future unlocks are scheduled for the original supply.
  • Staked TRX can be unstaked after a 3-day lock period.

Economic and Network Metrics (as of July 2025)

MetricValue
Circulating Supply~94.99B TRX
Market Cap$22.7B
Active Addresses (daily)2,638,677
Daily Transactions9,286,143
Average Transaction Fee (USD)$1.34
Stablecoin Supply (USD)$81.7B
Staking Participation~45-50% of supply

Summary Table: TRON Tokenomics

AspectDetails
IssuanceAll at TGE (2017-09-13), no ongoing inflation, deflationary since 2021
AllocationICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sale (15.75%), Peiwo Huanle Co. (10%)
UsageResource acquisition (bandwidth/energy), payments, DEX, staking, governance
IncentivesStaking rewards, block production, transaction fees
Locking3-day lock for staked TRX
UnlockingAll initial allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after 3 days

Key Insights

  • TRON’s tokenomics are straightforward: All major allocations were unlocked at launch, with no vesting or future unlocks for the original supply.
  • Deflationary pressure is maintained through periodic burns, and staking is incentivized via network rewards.
  • Resource model (bandwidth/energy) and staking are central to TRX’s utility and network security.
  • High staking participation and a large stablecoin ecosystem highlight TRON’s active user base and DeFi focus.

For further details on TRON’s consensus, staking, and resource models, refer to the official TRON documentation and TRON Resource Model.

Tokenomika Tron (TRX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tron (TRX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRX!

Jak nakupovat TRX

Chtěli byste si přidat Tron (TRX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TRX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Tron (TRX)

Analýza historie cen TRX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TRX

Chcete vědět, kam může TRX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.