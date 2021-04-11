Tokenomika pro TrueBit (TRU1)

Zjistěte klíčové informace o TrueBit (TRU1), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

Oficiální webové stránky:
http://www.truebit.io/
Bílá kniha:
https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/truebit.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf65B5C5104c4faFD4b709d9D60a185eAE063276c

TrueBit (TRU1): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TrueBit (TRU1), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tokenomika TrueBit (TRU1): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TrueBit (TRU1) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRU1, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRU1, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRU1 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRU1!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.