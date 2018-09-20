Tokenomika pro Token Pocket (TPT)

Zjistěte klíčové informace o Token Pocket (TPT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Oficiální webové stránky:
https://www.tp.xyz/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092

Token Pocket (TPT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Token Pocket (TPT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 57.57M
$ 57.57M$ 57.57M
Celkový objem:
$ 5.90B
$ 5.90B$ 5.90B
Objem v oběhu:
$ 3.47B
$ 3.47B$ 3.47B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 97.99M
$ 97.99M$ 97.99M
Historické maximum:
$ 0.14943
$ 0.14943$ 0.14943
Historické minimum:
$ 0.00079179
$ 0.00079179$ 0.00079179
Aktuální cena:
$ 0.016609
$ 0.016609$ 0.016609

Tokenomika Token Pocket (TPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Token Pocket (TPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TPT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTPT!

Jak nakupovat TPT

Chtěli byste si přidat Token Pocket (TPT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TPT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Token Pocket (TPT)

Analýza historie cen TPT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TPT

Chcete vědět, kam může TPT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TPT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.