Tokenomika pro TONCOIN (TON)
Informace o TONCOIN (TON)
Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.
TONCOIN (TON): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TONCOIN (TON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu TONCOIN (TON)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů TON. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Toncoin (TON) is the native token of The Open Network (TON), a decentralized blockchain platform designed for scalability, high throughput, and secure application hosting. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: TON launched with an initial total token supply of 5.00 billion.
- Pre-mining: In June 2020, 4.92 billion TON (~96.66% of the total supply) were pre-mined and allocated to 20 "Proof-of-Work (POW) Givers" smart contracts. These were depleted by June 2022.
- Ongoing Issuance: TON has an annual inflation rate of 0.60%. New tokens are minted as block rewards for validators, with 1.7 TON per masterchain block and 1 TON per basechain block. The total reward pool per validation cycle is ~40,000 TON (<0.01% of total supply).
Allocation Mechanism
- No Official Breakdown: There is no officially disclosed allocation breakdown from the TON Foundation or Telegram Messenger Inc.
- Distribution: The majority of tokens were distributed via POW mining in the early phase. As of November 2023, the circulating supply is ~3.45 billion TON (~69% of total supply).
- Concentration: The top ten wallets hold ~3.14 billion TON (~62.8% of total supply), with the top three wallets each controlling over 10% of the circulating supply.
Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Description
|Transaction Fees
|TON is used to pay gas fees for all network transactions, including storage and computation.
|Medium of Exchange
|TON can be used for payments throughout the TON ecosystem.
|Staking (Validators)
|Users can stake a minimum of 300,000 TON to run a validator and secure the network.
|Staking (Nominators)
|Tokenholders can nominate at least 10,000 TON to validators and share in rewards.
|Governance
|TON holders can vote on onchain governance proposals via the governance portal.
- Staking Rewards: Validators and nominators earn rewards from transaction fees and newly minted tokens.
- Deflationary Mechanism: Since June 2023, 50% of all transaction and storage fees are burned, reducing the circulating supply over time. A "Black Hole" address exists for manual burns.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Staking Lock: TON staked for validator or nominator purposes is locked for the duration of the validation cycle (~18 hours per cycle).
- Locker Smart Contract: A smart contract called "The Locker" allows users to lock up TON for extended periods, potentially earning additional rewards.
- Vesting Toolkit: A vesting wallet toolkit is available for teams, enabling structured token release schedules.
- No Centralized Vesting: There is no evidence of a centralized vesting or lockup schedule for the initial supply, as most tokens were distributed via mining.
Unlocking Time
- Validator/Nominator Unlock: Staked TON can be unlocked after the end of the validation cycle.
- Custom Lockups: Users can choose custom lockup periods via smart contracts for additional incentives.
- No Fixed Unlock for Initial Supply: The initial pre-mined tokens were distributed through mining and are not subject to a vesting schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Initial 5B supply, 0.60% annual inflation, block rewards to validators
|Allocation
|Pre-mined to POW Givers, then mined by community; no official allocation breakdown
|Usage
|Gas fees, payments, staking (validators/nominators), governance
|Incentives
|Staking rewards, transaction fees, deflationary burn (50% of fees burned)
|Locking
|Staking lock (validation cycle), optional smart contract lockups, vesting toolkit
|Unlocking
|End of validation cycle for staking; custom periods for smart contract lockups
Additional Notes
- Network Support: TON is available on TON, Ethereum, and BNB Chain.
- Governance: Voting power can be weighted by balance or "one wallet, one vote." Proposals require a supermajority of validator votes to pass.
- No Legal Rights: TON does not confer capital, profit, or legal rights in the TON Foundation.
This structure ensures a balance between inflationary rewards for network security and deflationary mechanisms to support long-term value. The open, permissionless validator system and flexible locking options provide both security and user choice.
Tokenomika TONCOIN (TON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TONCOIN (TON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTON!
Jak nakupovat TON
Chtěli byste si přidat TONCOIN (TON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro TONCOIN (TON)
Analýza historie cen TON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny TON
Chcete vědět, kam může TON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.