Tokenomika pro TokenFi (TOKEN)

Zjistěte klíčové informace o TokenFi (TOKEN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o TokenFi (TOKEN)

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

Oficiální webové stránky:
https://tokenfi.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528

TokenFi (TOKEN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TokenFi (TOKEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.09M
$ 17.09M$ 17.09M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 170.90M
$ 170.90M$ 170.90M
Historické maximum:
$ 0.25178
$ 0.25178$ 0.25178
Historické minimum:
$ 0.000048638485014782
$ 0.000048638485014782$ 0.000048638485014782
Aktuální cena:
$ 0.01709
$ 0.01709$ 0.01709

Tokenomika TokenFi (TOKEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TokenFi (TOKEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOKEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOKEN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOKEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOKEN!

Jak nakupovat TOKEN

Chtěli byste si přidat TokenFi (TOKEN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TOKEN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro TokenFi (TOKEN)

Analýza historie cen TOKEN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TOKEN

Chcete vědět, kam může TOKEN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TOKEN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

