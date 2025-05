TOKEN

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

JménoTOKEN

PoziceNo.835

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.83%

Objem v oběhu1,000,019,789

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.1%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.24479169509887172,2024-03-26

Nejnižší cena0.000048638485014782,2023-10-27

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

