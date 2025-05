TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

JménoTLM

PoziceNo.685

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.15%

Objem v oběhu5,816,279,016.4034

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem6,701,823,210.8882

Poměr v oběhu0.5816%

Datum vydání2021-04-06 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.91971723,2021-04-14

Nejnižší cena0.003733067102829057,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

