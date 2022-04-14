Tokenomika pro Tevaera (TEVA)

Zjistěte klíčové informace o Tevaera (TEVA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Tevaera (TEVA)

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Oficiální webové stránky:
https://tevaera.com/
Bílá kniha:
https://docs.tevaera.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c

Tevaera (TEVA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tevaera (TEVA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.67M
$ 2.67M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 489.91M
$ 489.91M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 0.06835
$ 0.06835
Historické minimum:
$ 0.004384285635805737
$ 0.004384285635805737
Aktuální cena:
$ 0.00545
$ 0.00545

Tokenomika Tevaera (TEVA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tevaera (TEVA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TEVA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TEVA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TEVA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTEVA!

Jak nakupovat TEVA

Chtěli byste si přidat Tevaera (TEVA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TEVA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Tevaera (TEVA)

Analýza historie cen TEVA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TEVA

Chcete vědět, kam může TEVA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TEVA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.