Tokenomika pro Telcoin (TEL)

Tokenomika pro Telcoin (TEL)

Zjistěte klíčové informace o Telcoin (TEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Oficiální webové stránky:
https://www.telco.in/
Bílá kniha:
https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F

Telcoin (TEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Telcoin (TEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 587.00M
$ 587.00M$ 587.00M
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 91.01B
$ 91.01B$ 91.01B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 645.00M
$ 645.00M$ 645.00M
Historické maximum:
$ 0.013374
$ 0.013374$ 0.013374
Historické minimum:
$ 0.0000651563082403
$ 0.0000651563082403$ 0.0000651563082403
Aktuální cena:
$ 0.00645
$ 0.00645$ 0.00645

Tokenomika Telcoin (TEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Telcoin (TEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTEL!

Jak nakupovat TEL

Chtěli byste si přidat Telcoin (TEL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TEL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Telcoin (TEL)

Analýza historie cen TEL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TEL

Chcete vědět, kam může TEL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TEL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.