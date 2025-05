TEL

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

JménoTEL

PoziceNo.210

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu91,007,371,550

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem100,000,000,000

Poměr v oběhu0.91%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06489695,2021-05-11

Nejnižší cena0.0000651563082403,2020-03-13

Veřejný blockchainETH

PředstaveníTelcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.