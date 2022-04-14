Tokenomika pro TARS Protocol (TAI)

Tokenomika pro TARS Protocol (TAI)

Zjistěte klíčové informace o TARS Protocol (TAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Oficiální webové stránky:
https://tars.pro/
Bílá kniha:
https://docs.tars.pro/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD

TARS Protocol (TAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TARS Protocol (TAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 66.42M
$ 66.42M$ 66.42M
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 892.19M
$ 892.19M$ 892.19M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 74.45M
$ 74.45M$ 74.45M
Historické maximum:
$ 0.49808
$ 0.49808$ 0.49808
Historické minimum:
$ 0.02315821757289225
$ 0.02315821757289225$ 0.02315821757289225
Aktuální cena:
$ 0.07445
$ 0.07445$ 0.07445

Tokenomika TARS Protocol (TAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TARS Protocol (TAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTAI!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.