Tokenomika pro Synternet (SYNT)

Zjistěte klíčové informace o Synternet (SYNT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Synternet (SYNT)

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Oficiální webové stránky:
https://www.synternet.com/
Bílá kniha:
https://docs.synternet.com/docs
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31

Synternet (SYNT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Synternet (SYNT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.29M
Celkový objem:
$ 2.50B
Objem v oběhu:
$ 655.42M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 43.05M
Historické maximum:
$ 0.11456
Historické minimum:
$ 0.009238729911768159
Aktuální cena:
$ 0.01722
Tokenomika Synternet (SYNT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Synternet (SYNT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SYNT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SYNT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SYNT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSYNT!

Jak nakupovat SYNT

Chtěli byste si přidat Synternet (SYNT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SYNT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Synternet (SYNT)

Analýza historie cen SYNT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SYNT

Chcete vědět, kam může SYNT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SYNT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.