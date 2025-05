SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

JménoSYNT

PoziceNo.1043

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.30%

Objem v oběhu655,416,563

Max. objem2,500,000,000

Celkový objem1,158,918,000

Poměr v oběhu0.2621%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.10174815259842351,2024-07-17

Nejnižší cena0.011363355124422827,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

