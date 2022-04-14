Tokenomika pro myDid (SYL)

Zjistěte klíčové informace o myDid (SYL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o myDid (SYL)

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

Oficiální webové stránky:
https://mydid.com/
Bílá kniha:
https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86

myDid (SYL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro myDid (SYL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.60M
$ 1.60M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 7.73B
$ 7.73B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.06M
$ 2.06M
Historické maximum:
$ 0.00168
$ 0.00168
Historické minimum:
$ 0.0000911684627821
$ 0.0000911684627821
Aktuální cena:
$ 0.0002064
$ 0.0002064

Tokenomika myDid (SYL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro myDid (SYL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SYL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SYL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SYL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSYL!

Historie cen pro myDid (SYL)

Analýza historie cen SYL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SYL

Chcete vědět, kam může SYL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SYL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.