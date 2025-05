SYL

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

JménoSYL

PoziceNo.1928

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu7,728,437,006.830085

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem9,819,130,576

Poměr v oběhu0.7728%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.01341343,2021-04-19

Nejnižší cena0.0000911684627821,2025-04-20

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

