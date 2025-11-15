Tokenomika pro Switchboard (SWTCH)

Tokenomika pro Switchboard (SWTCH)

Zjistěte klíčové informace o Switchboard (SWTCH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:29:51 (UTC+8)
USD

Switchboard (SWTCH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Switchboard (SWTCH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.62M
$ 10.62M$ 10.62M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 171.61M
$ 171.61M$ 171.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 61.91M
$ 61.91M$ 61.91M
Historické maximum:
$ 0.2007
$ 0.2007$ 0.2007
Historické minimum:
$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896$ 0.051817999385382896
Aktuální cena:
$ 0.06191
$ 0.06191$ 0.06191

Informace o Switchboard (SWTCH)

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Oficiální webové stránky:
https://switchboard.foundation/
Bílá kniha:
https://1286402774-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDhPGT1gyXXf360iiTxDz%2Fuploads%2Fhukxk3zJdjWbTih6uhg3%2FSwtitchboard_Protocol_Whitaper_2025.pdf?alt=media&token=36a353b3-dbfe-41d8-a3a2-d2bc8e1c3408
Block Explorer:
https://solscan.io/token/SW1TCHLmRGTfW5xZknqQdpdarB8PD95sJYWpNp9TbFx

Tokenomika Switchboard (SWTCH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Switchboard (SWTCH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SWTCH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SWTCH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SWTCH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSWTCH!

Jak nakupovat SWTCH

Chtěli byste si přidat Switchboard (SWTCH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SWTCH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Switchboard (SWTCH)

Analýza historie cen SWTCH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SWTCH

Chcete vědět, kam může SWTCH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SWTCH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim