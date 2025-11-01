BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Switchboard je 0.08724 USD. Sledujte aktualizace cen SWTCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SWTCH.

Více informací o SWTCH

Informace o ceně SWTCH

Co je to SWTCH

Bílá kniha pro SWTCH

Oficiální webové stránky SWTCH

Tokenomika pro SWTCH

Předpověď cen SWTCH

Historie SWTCH

Průvodce nákupem (SWTCH)

Převodník SWTCH na fiat měnu

SWTCH Spot

SWTCH USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Switchboard

Kurz Switchboard(SWTCH)

Aktuální cena 1 SWTCH na USD

$0.08724
$0.08724$0.08724
+1.38%1D
USD
Graf aktuální ceny Switchboard (SWTCH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:20:58 (UTC+8)

Informace o ceně Switchboard (SWTCH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.08344
$ 0.08344$ 0.08344
Nejnižší za 24 h
$ 0.09492
$ 0.09492$ 0.09492
Nejvyšší za 24 h

$ 0.08344
$ 0.08344$ 0.08344

$ 0.09492
$ 0.09492$ 0.09492

$ 0.20357481128794683
$ 0.20357481128794683$ 0.20357481128794683

$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896$ 0.051817999385382896

+0.54%

+1.38%

-15.85%

-15.85%

Cena Switchboard (SWTCH) v reálném čase je $ 0.08724. Za posledních 24 hodin se SWTCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.08344 do maxima $ 0.09492, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SWTCH v historii je $ 0.20357481128794683, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.051817999385382896.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SWTCH se za poslední hodinu změnila o +0.54%, za 24 hodin o +1.38% a za posledních 7 dní o -15.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Switchboard (SWTCH)

No.981

$ 14.97M
$ 14.97M$ 14.97M

$ 69.62K
$ 69.62K$ 69.62K

$ 87.24M
$ 87.24M$ 87.24M

171.61M
171.61M 171.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.16%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Switchboard je $ 14.97M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 69.62K. Objem v oběhu SWTCH je 171.61M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 87.24M.

Historie cen v USD pro Switchboard (SWTCH)

Sledujte změny cen Switchboard pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0011875+1.38%
30 dní$ -0.04787-35.44%
60 dní$ +0.04724+118.10%
90 dní$ +0.04724+118.10%
Změna ceny Switchboard dnes

Dnes zaznamenal SWTCH změnu o $ +0.0011875 (+1.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Switchboard za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.04787 (-35.44%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Switchboard za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SWTCH ke změně o $ +0.04724 (+118.10%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Switchboard za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.04724 (+118.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Switchboard (SWTCH)?

Podívejte se na stránku Historie cen Switchboard.

Co je Switchboard (SWTCH)

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Switchboard je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Switchboard investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SWTCHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Switchboard na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Switchboard a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Switchboard (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Switchboard (SWTCH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Switchboard (SWTCH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Switchboard.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Switchboard!

Tokenomika pro Switchboard (SWTCH)

Pochopení tokenomiky Switchboard (SWTCH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SWTCH hned teď!

Jak nakupovat Switchboard (SWTCH)

Snažíte se zjistit, jak koupit Switchboard? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Switchboard podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SWTCH na místní měny

1 Switchboard(SWTCH) na VND
2,295.7206
1 Switchboard(SWTCH) na AUD
A$0.1326048
1 Switchboard(SWTCH) na GBP
0.0663024
1 Switchboard(SWTCH) na EUR
0.0750264
1 Switchboard(SWTCH) na USD
$0.08724
1 Switchboard(SWTCH) na MYR
RM0.3655356
1 Switchboard(SWTCH) na TRY
3.6666972
1 Switchboard(SWTCH) na JPY
¥13.34772
1 Switchboard(SWTCH) na ARS
ARS$125.1649728
1 Switchboard(SWTCH) na RUB
7.0132236
1 Switchboard(SWTCH) na INR
7.7442948
1 Switchboard(SWTCH) na IDR
Rp1,453.9994184
1 Switchboard(SWTCH) na PHP
5.1201156
1 Switchboard(SWTCH) na EGP
￡E.4.1081316
1 Switchboard(SWTCH) na BRL
R$0.4684788
1 Switchboard(SWTCH) na CAD
C$0.122136
1 Switchboard(SWTCH) na BDT
10.6711968
1 Switchboard(SWTCH) na NGN
126.0687792
1 Switchboard(SWTCH) na COP
$335.538126
1 Switchboard(SWTCH) na ZAR
R.1.5153588
1 Switchboard(SWTCH) na UAH
3.659718
1 Switchboard(SWTCH) na TZS
T.Sh.213.8234952
1 Switchboard(SWTCH) na VES
Bs19.28004
1 Switchboard(SWTCH) na CLP
$82.18008
1 Switchboard(SWTCH) na PKR
Rs24.636576
1 Switchboard(SWTCH) na KZT
46.0609752
1 Switchboard(SWTCH) na THB
฿2.8108728
1 Switchboard(SWTCH) na TWD
NT$2.6861196
1 Switchboard(SWTCH) na AED
د.إ0.3201708
1 Switchboard(SWTCH) na CHF
Fr0.069792
1 Switchboard(SWTCH) na HKD
HK$0.6778548
1 Switchboard(SWTCH) na AMD
֏33.2715912
1 Switchboard(SWTCH) na MAD
.د.م0.8052252
1 Switchboard(SWTCH) na MXN
$1.6191744
1 Switchboard(SWTCH) na SAR
ريال0.32715
1 Switchboard(SWTCH) na ETB
Br13.4026812
1 Switchboard(SWTCH) na KES
KSh11.2400016
1 Switchboard(SWTCH) na JOD
د.أ0.06185316
1 Switchboard(SWTCH) na PLN
0.3210432
1 Switchboard(SWTCH) na RON
лв0.3847284
1 Switchboard(SWTCH) na SEK
kr0.8270352
1 Switchboard(SWTCH) na BGN
лв0.1465632
1 Switchboard(SWTCH) na HUF
Ft29.3536428
1 Switchboard(SWTCH) na CZK
1.8398916
1 Switchboard(SWTCH) na KWD
د.ك0.02669544
1 Switchboard(SWTCH) na ILS
0.28353
1 Switchboard(SWTCH) na BOB
Bs0.6028284
1 Switchboard(SWTCH) na AZN
0.148308
1 Switchboard(SWTCH) na TJS
SM0.8008632
1 Switchboard(SWTCH) na GEL
0.2364204
1 Switchboard(SWTCH) na AOA
Kz79.9633116
1 Switchboard(SWTCH) na BHD
.د.ب0.032715
1 Switchboard(SWTCH) na BMD
$0.08724
1 Switchboard(SWTCH) na DKK
kr0.5644428
1 Switchboard(SWTCH) na HNL
L2.2874328
1 Switchboard(SWTCH) na MUR
3.9903576
1 Switchboard(SWTCH) na NAD
$1.5083796
1 Switchboard(SWTCH) na NOK
kr0.8828688
1 Switchboard(SWTCH) na NZD
$0.1517976
1 Switchboard(SWTCH) na PAB
B/.0.08724
1 Switchboard(SWTCH) na PGK
K0.366408
1 Switchboard(SWTCH) na QAR
ر.ق0.3166812
1 Switchboard(SWTCH) na RSD
дин.8.8618392
1 Switchboard(SWTCH) na UZS
soʻm1,038.5712624
1 Switchboard(SWTCH) na ALL
L7.2836676
1 Switchboard(SWTCH) na ANG
ƒ0.1561596
1 Switchboard(SWTCH) na AWG
ƒ0.1561596
1 Switchboard(SWTCH) na BBD
$0.17448
1 Switchboard(SWTCH) na BAM
KM0.1465632
1 Switchboard(SWTCH) na BIF
Fr255.00252
1 Switchboard(SWTCH) na BND
$0.1125396
1 Switchboard(SWTCH) na BSD
$0.08724
1 Switchboard(SWTCH) na JMD
$13.962762
1 Switchboard(SWTCH) na KHR
348.96
1 Switchboard(SWTCH) na KMF
Fr37.16424
1 Switchboard(SWTCH) na LAK
1,896.5217012
1 Switchboard(SWTCH) na LKR
රු26.4843192
1 Switchboard(SWTCH) na MDL
L1.4804628
1 Switchboard(SWTCH) na MGA
Ar391.210332
1 Switchboard(SWTCH) na MOP
P0.6987924
1 Switchboard(SWTCH) na MVR
1.334772
1 Switchboard(SWTCH) na MWK
MK150.933924
1 Switchboard(SWTCH) na MZN
MT5.574636
1 Switchboard(SWTCH) na NPR
रु12.3392256
1 Switchboard(SWTCH) na PYG
618.70608
1 Switchboard(SWTCH) na RWF
Fr126.75972
1 Switchboard(SWTCH) na SBD
$0.7179852
1 Switchboard(SWTCH) na SCR
1.1916984
1 Switchboard(SWTCH) na SRD
$3.35874
1 Switchboard(SWTCH) na SVC
$0.76335
1 Switchboard(SWTCH) na SZL
L1.5083796
1 Switchboard(SWTCH) na TMT
m0.30534
1 Switchboard(SWTCH) na TND
د.ت0.25683456
1 Switchboard(SWTCH) na TTD
$0.5906148
1 Switchboard(SWTCH) na UGX
Sh302.89728
1 Switchboard(SWTCH) na XAF
Fr49.2906
1 Switchboard(SWTCH) na XCD
$0.235548
1 Switchboard(SWTCH) na XOF
Fr49.2906
1 Switchboard(SWTCH) na XPF
Fr8.89848
1 Switchboard(SWTCH) na BWP
P1.1681436
1 Switchboard(SWTCH) na BZD
$0.1753524
1 Switchboard(SWTCH) na CVE
$8.292162
1 Switchboard(SWTCH) na DJF
Fr15.44148
1 Switchboard(SWTCH) na DOP
$5.5885944
1 Switchboard(SWTCH) na DZD
د.ج11.3385828
1 Switchboard(SWTCH) na FJD
$0.1971624
1 Switchboard(SWTCH) na GNF
Fr752.0088
1 Switchboard(SWTCH) na GTQ
Q0.6665136
1 Switchboard(SWTCH) na GYD
$18.2698008
1 Switchboard(SWTCH) na ISK
kr10.81776

Zdroj Switchboard

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Switchboard, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Switchboard
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Switchboard

Jakou hodnotu má dnes Switchboard (SWTCH)?
Aktuální cena SWTCH v USD je 0.08724 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SWTCH v USD?
Aktuální cena SWTCH v USD je $ 0.08724. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Switchboard?
Tržní kapitalizace SWTCH je $ 14.97M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SWTCH v oběhu?
Objem SWTCH v oběhu je 171.61M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SWTCH?
SWTCH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.20357481128794683 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SWTCH?
SWTCH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.051817999385382896 USD.
Jaký je objem obchodování SWTCH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SWTCH je $ 69.62K USD.
Dosáhne SWTCH letos vyšší ceny?
SWTCH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSWTCH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:20:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Switchboard (SWTCH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SWTCH na USD

Částka

SWTCH
SWTCH
USD
USD

1 SWTCH = 0.08724 USD

Obchodujte SWTCH

SWTCH/USDT
$0.08724
$0.08724$0.08724
+1.39%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

