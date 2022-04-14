Tokenomika pro STRK (STRK)

Tokenomika pro STRK (STRK)

Zjistěte klíčové informace o STRK (STRK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o STRK (STRK)

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

Oficiální webové stránky:
https://starknet.io/
Bílá kniha:
https://starknet.io/docs/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766

STRK (STRK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro STRK (STRK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 550.42M
$ 550.42M$ 550.42M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.84B
$ 3.84B$ 3.84B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.44B
$ 1.44B$ 1.44B
Historické maximum:
$ 3.998
$ 3.998$ 3.998
Historické minimum:
$ 0.09690269162798996
$ 0.09690269162798996$ 0.09690269162798996
Aktuální cena:
$ 0.1435
$ 0.1435$ 0.1435

Tokenomika STRK (STRK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro STRK (STRK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STRK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STRK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STRK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTRK!

Jak nakupovat STRK

Chtěli byste si přidat STRK (STRK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu STRK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro STRK (STRK)

Analýza historie cen STRK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny STRK

Chcete vědět, kam může STRK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STRK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.