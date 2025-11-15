Tokenomika pro Smart Pocket (SP)

Zjistěte klíčové informace o Smart Pocket (SP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:52:59 (UTC+8)
USD

Smart Pocket (SP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Smart Pocket (SP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.93M
Celkový objem:
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 1.04B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 473.80M
Historické maximum:
$ 0.031
Historické minimum:
$ 0.002919119255657682
Aktuální cena:
$ 0.004738
Informace o Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Oficiální webové stránky:
https://www.smapocke.app/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6gdDALVM7FrTnXTXo17PpHnLtUdnaAtokCBzPUZKA2rx

Tokenomika Smart Pocket (SP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Smart Pocket (SP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSP!

