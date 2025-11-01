BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Smart Pocket je 0.008676 USD. Sledujte aktualizace cen SP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SP.Dnešní aktuální cena Smart Pocket je 0.008676 USD. Sledujte aktualizace cen SP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SP.

Více informací o SP

Informace o ceně SP

Co je to SP

Oficiální webové stránky SP

Tokenomika pro SP

Předpověď cen SP

Historie SP

Průvodce nákupem (SP)

Převodník SP na fiat měnu

SP Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Smart Pocket

Kurz Smart Pocket(SP)

Aktuální cena 1 SP na USD

$0.008678
$0.008678$0.008678
-7.93%1D
USD
Graf aktuální ceny Smart Pocket (SP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:09:42 (UTC+8)

Informace o ceně Smart Pocket (SP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.008389
$ 0.008389$ 0.008389
Nejnižší za 24 h
$ 0.010816
$ 0.010816$ 0.010816
Nejvyšší za 24 h

$ 0.008389
$ 0.008389$ 0.008389

$ 0.010816
$ 0.010816$ 0.010816

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

+0.23%

-7.93%

-33.11%

-33.11%

Cena Smart Pocket (SP) v reálném čase je $ 0.008676. Za posledních 24 hodin se SP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.008389 do maxima $ 0.010816, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SP v historii je $ 0.023315600067172444, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.002919119255657682.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SP se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o -7.93% a za posledních 7 dní o -33.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Smart Pocket (SP)

No.1166

$ 9.03M
$ 9.03M$ 9.03M

$ 202.80K
$ 202.80K$ 202.80K

$ 867.60M
$ 867.60M$ 867.60M

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Smart Pocket je $ 9.03M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 202.80K. Objem v oběhu SP je 1.04B, přičemž celková zásoba je 100000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 867.60M.

Historie cen v USD pro Smart Pocket (SP)

Sledujte změny cen Smart Pocket pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00074744-7.93%
30 dní$ +0.008426+3,370.40%
60 dní$ +0.008426+3,370.40%
90 dní$ +0.008426+3,370.40%
Změna ceny Smart Pocket dnes

Dnes zaznamenal SP změnu o $ -0.00074744 (-7.93%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Smart Pocket za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.008426 (+3,370.40%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Smart Pocket za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SP ke změně o $ +0.008426 (+3,370.40%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Smart Pocket za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.008426 (+3,370.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Smart Pocket (SP)?

Podívejte se na stránku Historie cen Smart Pocket.

Co je Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Smart Pocket investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Smart Pocket na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Smart Pocket a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Smart Pocket (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Smart Pocket (SP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Smart Pocket (SP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Smart Pocket.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Smart Pocket!

Tokenomika pro Smart Pocket (SP)

Pochopení tokenomiky Smart Pocket (SP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SP hned teď!

Jak nakupovat Smart Pocket (SP)

Snažíte se zjistit, jak koupit Smart Pocket? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Smart Pocket podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SP na místní měny

1 Smart Pocket(SP) na VND
228.30894
1 Smart Pocket(SP) na AUD
A$0.01318752
1 Smart Pocket(SP) na GBP
0.00659376
1 Smart Pocket(SP) na EUR
0.00746136
1 Smart Pocket(SP) na USD
$0.008676
1 Smart Pocket(SP) na MYR
RM0.03635244
1 Smart Pocket(SP) na TRY
0.36465228
1 Smart Pocket(SP) na JPY
¥1.327428
1 Smart Pocket(SP) na ARS
ARS$12.48337584
1 Smart Pocket(SP) na RUB
0.69746364
1 Smart Pocket(SP) na INR
0.77077584
1 Smart Pocket(SP) na IDR
Rp144.59994216
1 Smart Pocket(SP) na PHP
0.50919444
1 Smart Pocket(SP) na EGP
￡E.0.4082058
1 Smart Pocket(SP) na BRL
R$0.04659012
1 Smart Pocket(SP) na CAD
C$0.0121464
1 Smart Pocket(SP) na BDT
1.06124832
1 Smart Pocket(SP) na NGN
12.55564692
1 Smart Pocket(SP) na COP
$33.3691974
1 Smart Pocket(SP) na ZAR
R.0.1505286
1 Smart Pocket(SP) na UAH
0.3639582
1 Smart Pocket(SP) na TZS
T.Sh.21.3694218
1 Smart Pocket(SP) na VES
Bs1.917396
1 Smart Pocket(SP) na CLP
$8.172792
1 Smart Pocket(SP) na PKR
Rs2.43700164
1 Smart Pocket(SP) na KZT
4.59775944
1 Smart Pocket(SP) na THB
฿0.27954072
1 Smart Pocket(SP) na TWD
NT$0.26713404
1 Smart Pocket(SP) na AED
د.إ0.03184092
1 Smart Pocket(SP) na CHF
Fr0.0069408
1 Smart Pocket(SP) na HKD
HK$0.06741252
1 Smart Pocket(SP) na AMD
֏3.3203052
1 Smart Pocket(SP) na MAD
.د.م0.080253
1 Smart Pocket(SP) na MXN
$0.16102656
1 Smart Pocket(SP) na SAR
ريال0.032535
1 Smart Pocket(SP) na ETB
Br1.33801272
1 Smart Pocket(SP) na KES
KSh1.12085244
1 Smart Pocket(SP) na JOD
د.أ0.006151284
1 Smart Pocket(SP) na PLN
0.03192768
1 Smart Pocket(SP) na RON
лв0.03826116
1 Smart Pocket(SP) na SEK
kr0.08224848
1 Smart Pocket(SP) na BGN
лв0.01466244
1 Smart Pocket(SP) na HUF
Ft2.91921372
1 Smart Pocket(SP) na CZK
0.18297684
1 Smart Pocket(SP) na KWD
د.ك0.002654856
1 Smart Pocket(SP) na ILS
0.028197
1 Smart Pocket(SP) na BOB
Bs0.05995116
1 Smart Pocket(SP) na AZN
0.0147492
1 Smart Pocket(SP) na TJS
SM0.07990596
1 Smart Pocket(SP) na GEL
0.02351196
1 Smart Pocket(SP) na AOA
Kz7.95233484
1 Smart Pocket(SP) na BHD
.د.ب0.003262176
1 Smart Pocket(SP) na BMD
$0.008676
1 Smart Pocket(SP) na DKK
kr0.05613372
1 Smart Pocket(SP) na HNL
L0.22835232
1 Smart Pocket(SP) na MUR
0.39684024
1 Smart Pocket(SP) na NAD
$0.14992128
1 Smart Pocket(SP) na NOK
kr0.08780112
1 Smart Pocket(SP) na NZD
$0.01509624
1 Smart Pocket(SP) na PAB
B/.0.008676
1 Smart Pocket(SP) na PGK
K0.03652596
1 Smart Pocket(SP) na QAR
ر.ق0.03158064
1 Smart Pocket(SP) na RSD
дин.0.88130808
1 Smart Pocket(SP) na UZS
soʻm104.53009644
1 Smart Pocket(SP) na ALL
L0.72713556
1 Smart Pocket(SP) na ANG
ƒ0.01553004
1 Smart Pocket(SP) na AWG
ƒ0.01553004
1 Smart Pocket(SP) na BBD
$0.017352
1 Smart Pocket(SP) na BAM
KM0.01457568
1 Smart Pocket(SP) na BIF
Fr25.663608
1 Smart Pocket(SP) na BND
$0.0112788
1 Smart Pocket(SP) na BSD
$0.008676
1 Smart Pocket(SP) na JMD
$1.39388616
1 Smart Pocket(SP) na KHR
34.84333656
1 Smart Pocket(SP) na KMF
Fr3.695976
1 Smart Pocket(SP) na LAK
188.60869188
1 Smart Pocket(SP) na LKR
රු2.64427128
1 Smart Pocket(SP) na MDL
L0.1466244
1 Smart Pocket(SP) na MGA
Ar39.081042
1 Smart Pocket(SP) na MOP
P0.06949476
1 Smart Pocket(SP) na MVR
0.1327428
1 Smart Pocket(SP) na MWK
MK15.06249036
1 Smart Pocket(SP) na MZN
MT0.5543964
1 Smart Pocket(SP) na NPR
रु1.23181848
1 Smart Pocket(SP) na PYG
61.530192
1 Smart Pocket(SP) na RWF
Fr12.606228
1 Smart Pocket(SP) na SBD
$0.07140348
1 Smart Pocket(SP) na SCR
0.11851416
1 Smart Pocket(SP) na SRD
$0.334026
1 Smart Pocket(SP) na SVC
$0.075915
1 Smart Pocket(SP) na SZL
L0.1505286
1 Smart Pocket(SP) na TMT
m0.030366
1 Smart Pocket(SP) na TND
د.ت0.025481412
1 Smart Pocket(SP) na TTD
$0.05873652
1 Smart Pocket(SP) na UGX
Sh30.227184
1 Smart Pocket(SP) na XAF
Fr4.90194
1 Smart Pocket(SP) na XCD
$0.0234252
1 Smart Pocket(SP) na XOF
Fr4.90194
1 Smart Pocket(SP) na XPF
Fr0.884952
1 Smart Pocket(SP) na BWP
P0.11660544
1 Smart Pocket(SP) na BZD
$0.01743876
1 Smart Pocket(SP) na CVE
$0.82847124
1 Smart Pocket(SP) na DJF
Fr1.535652
1 Smart Pocket(SP) na DOP
$0.55604484
1 Smart Pocket(SP) na DZD
د.ج1.12770648
1 Smart Pocket(SP) na FJD
$0.01960776
1 Smart Pocket(SP) na GNF
Fr75.43782
1 Smart Pocket(SP) na GTQ
Q0.06654492
1 Smart Pocket(SP) na GYD
$1.81692792
1 Smart Pocket(SP) na ISK
kr1.0845

Zdroj Smart Pocket

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Smart Pocket, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Smart Pocket
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Smart Pocket

Jakou hodnotu má dnes Smart Pocket (SP)?
Aktuální cena SP v USD je 0.008676 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SP v USD?
Aktuální cena SP v USD je $ 0.008676. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Smart Pocket?
Tržní kapitalizace SP je $ 9.03M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SP v oběhu?
Objem SP v oběhu je 1.04B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SP?
SP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.023315600067172444 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SP?
SP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.002919119255657682 USD.
Jaký je objem obchodování SP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SP je $ 202.80K USD.
Dosáhne SP letos vyšší ceny?
SP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:09:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Smart Pocket (SP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SP na USD

Částka

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.008676 USD

Obchodujte SP

SP/USDT
$0.008678
$0.008678$0.008678
-7.93%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,105.60
$110,105.60$110,105.60

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.25
$3,863.25$3,863.25

+0.06%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02630
$0.02630$0.02630

-18.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.25
$3,863.25$3,863.25

+0.06%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,105.60
$110,105.60$110,105.60

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5073
$2.5073$2.5073

-0.66%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.36
$1,087.36$1,087.36

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000466
$0.000466$0.000466

+133.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000098
$0.00000098$0.00000098

+53.12%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20970
$0.20970$0.20970

+50.65%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.947
$18.947$18.947

+47.28%