Tokenomika pro The Unfettered Souls (SOULS)

Tokenomika pro The Unfettered Souls (SOULS)

Zjistěte klíčové informace o The Unfettered Souls (SOULS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://theunfettered.io/
Bílá kniha:
https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7

The Unfettered Souls (SOULS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Unfettered Souls (SOULS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 480.73K
$ 480.73K$ 480.73K
Celkový objem:
$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B
Objem v oběhu:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 945.00K
$ 945.00K$ 945.00K
Historické maximum:
$ 0.03889
$ 0.03889$ 0.03889
Historické minimum:
$ 0.000249381669055289
$ 0.000249381669055289$ 0.000249381669055289
Aktuální cena:
$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042

Tokenomika The Unfettered Souls (SOULS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Unfettered Souls (SOULS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOULS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOULS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOULS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOULS!

Jak nakupovat SOULS

Chtěli byste si přidat The Unfettered Souls (SOULS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SOULS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro The Unfettered Souls (SOULS)

Analýza historie cen SOULS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SOULS

Chcete vědět, kam může SOULS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOULS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.