The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

JménoSOULS

PoziceNo.2265

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu1,144,598,660

Max. objem2,250,000,000

Celkový objem2,250,000,000

Poměr v oběhu0.5087%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.01715161352679461,2023-05-23

Nejnižší cena0.000392879114045994,2025-04-09

Veřejný blockchainMATIC

