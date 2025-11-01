BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena FORU je -- USD. Sledujte aktualizace cen FORU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FORU.Dnešní aktuální cena FORU je -- USD. Sledujte aktualizace cen FORU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FORU.

Více informací o FORU

Informace o ceně FORU

Co je to FORU

Bílá kniha pro FORU

Oficiální webové stránky FORU

Tokenomika pro FORU

Předpověď cen FORU

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo FORU

Kurz FORU(FORU)

Zalistování zrušeno

USD
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:34:44 (UTC+8)

Informace o ceně FORU (FORU) (USD)

24hodinová změna ceny:
--
----
Nejnižší za 24 h
--
----
Nejvyšší za 24 h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Cena FORU (FORU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FORU obchodoval v rozmezí od minima -- do maxima --, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FORU v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FORU se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o --. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FORU (FORU)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Aktuální tržní kapitalizace FORU je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FORU je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro FORU (FORU)

Sledujte změny cen FORU pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
No Data
Změna ceny FORU dnes

Dnes zaznamenal FORU změnu o -- (--), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny FORU za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  -- (--), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny FORU za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FORU ke změně o -- (--), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny FORU za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o -- (--), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Co je FORU (FORU)

ForU AI is building the largest AI-decentralised identity platform and ecosystem designed to empower users to take control of their data and monetize through gamified and socialfi experiences.

FORU je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich FORU investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FORUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o FORU na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na FORU a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny FORU (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FORU (FORU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FORU (FORU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FORU.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FORU!

Tokenomika pro FORU (FORU)

Pochopení tokenomiky FORU (FORU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FORU hned teď!

Jak nakupovat FORU (FORU)

Snažíte se zjistit, jak koupit FORU? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit FORU podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FORU na místní měny

1 FORU(FORU) na VND
--
1 FORU(FORU) na AUD
A$--
1 FORU(FORU) na GBP
--
1 FORU(FORU) na EUR
--
1 FORU(FORU) na USD
$--
1 FORU(FORU) na MYR
RM--
1 FORU(FORU) na TRY
--
1 FORU(FORU) na JPY
¥--
1 FORU(FORU) na ARS
ARS$--
1 FORU(FORU) na RUB
--
1 FORU(FORU) na INR
--
1 FORU(FORU) na IDR
Rp--
1 FORU(FORU) na PHP
--
1 FORU(FORU) na EGP
￡E.--
1 FORU(FORU) na BRL
R$--
1 FORU(FORU) na CAD
C$--
1 FORU(FORU) na BDT
--
1 FORU(FORU) na NGN
--
1 FORU(FORU) na COP
$--
1 FORU(FORU) na ZAR
R.--
1 FORU(FORU) na UAH
--
1 FORU(FORU) na TZS
T.Sh.--
1 FORU(FORU) na VES
Bs--
1 FORU(FORU) na CLP
$--
1 FORU(FORU) na PKR
Rs--
1 FORU(FORU) na KZT
--
1 FORU(FORU) na THB
฿--
1 FORU(FORU) na TWD
NT$--
1 FORU(FORU) na AED
د.إ--
1 FORU(FORU) na CHF
Fr--
1 FORU(FORU) na HKD
HK$--
1 FORU(FORU) na AMD
֏--
1 FORU(FORU) na MAD
.د.م--
1 FORU(FORU) na MXN
$--
1 FORU(FORU) na SAR
ريال--
1 FORU(FORU) na ETB
Br--
1 FORU(FORU) na KES
KSh--
1 FORU(FORU) na JOD
د.أ--
1 FORU(FORU) na PLN
--
1 FORU(FORU) na RON
лв--
1 FORU(FORU) na SEK
kr--
1 FORU(FORU) na BGN
лв--
1 FORU(FORU) na HUF
Ft--
1 FORU(FORU) na CZK
--
1 FORU(FORU) na KWD
د.ك--
1 FORU(FORU) na ILS
--
1 FORU(FORU) na BOB
Bs--
1 FORU(FORU) na AZN
--
1 FORU(FORU) na TJS
SM--
1 FORU(FORU) na GEL
--
1 FORU(FORU) na AOA
Kz--
1 FORU(FORU) na BHD
.د.ب--
1 FORU(FORU) na BMD
$--
1 FORU(FORU) na DKK
kr--
1 FORU(FORU) na HNL
L--
1 FORU(FORU) na MUR
--
1 FORU(FORU) na NAD
$--
1 FORU(FORU) na NOK
kr--
1 FORU(FORU) na NZD
$--
1 FORU(FORU) na PAB
B/.--
1 FORU(FORU) na PGK
K--
1 FORU(FORU) na QAR
ر.ق--
1 FORU(FORU) na RSD
дин.--
1 FORU(FORU) na UZS
soʻm--
1 FORU(FORU) na ALL
L--
1 FORU(FORU) na ANG
ƒ--
1 FORU(FORU) na AWG
ƒ--
1 FORU(FORU) na BBD
$--
1 FORU(FORU) na BAM
KM--
1 FORU(FORU) na BIF
Fr--
1 FORU(FORU) na BND
$--
1 FORU(FORU) na BSD
$--
1 FORU(FORU) na JMD
$--
1 FORU(FORU) na KHR
--
1 FORU(FORU) na KMF
Fr--
1 FORU(FORU) na LAK
--
1 FORU(FORU) na LKR
රු--
1 FORU(FORU) na MDL
L--
1 FORU(FORU) na MGA
Ar--
1 FORU(FORU) na MOP
P--
1 FORU(FORU) na MVR
--
1 FORU(FORU) na MWK
MK--
1 FORU(FORU) na MZN
MT--
1 FORU(FORU) na NPR
रु--
1 FORU(FORU) na PYG
--
1 FORU(FORU) na RWF
Fr--
1 FORU(FORU) na SBD
$--
1 FORU(FORU) na SCR
--
1 FORU(FORU) na SRD
$--
1 FORU(FORU) na SVC
$--
1 FORU(FORU) na SZL
L--
1 FORU(FORU) na TMT
m--
1 FORU(FORU) na TND
د.ت--
1 FORU(FORU) na TTD
$--
1 FORU(FORU) na UGX
Sh--
1 FORU(FORU) na XAF
Fr--
1 FORU(FORU) na XCD
$--
1 FORU(FORU) na XOF
Fr--
1 FORU(FORU) na XPF
Fr--
1 FORU(FORU) na BWP
P--
1 FORU(FORU) na BZD
$--
1 FORU(FORU) na CVE
$--
1 FORU(FORU) na DJF
Fr--
1 FORU(FORU) na DOP
$--
1 FORU(FORU) na DZD
د.ج--
1 FORU(FORU) na FJD
$--
1 FORU(FORU) na GNF
Fr--
1 FORU(FORU) na GTQ
Q--
1 FORU(FORU) na GYD
$--
1 FORU(FORU) na ISK
kr--

Zdroj FORU

Pokud chcete se podrobněji seznámit s FORU, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka FORU

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FORU

Jakou hodnotu má dnes FORU (FORU)?
Aktuální cena FORU v USD je -- USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FORU v USD?
Aktuální cena FORU v USD je --. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FORU?
Tržní kapitalizace FORU je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FORU v oběhu?
Objem FORU v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FORU?
FORU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FORU?
FORU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování FORU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FORU je -- USD.
Dosáhne FORU letos vyšší ceny?
FORU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFORU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:34:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FORU (FORU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod FORU na USD

Částka

FORU
FORU
USD
USD

1 FORU = -- USD

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,029.57
$110,029.57$110,029.57

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.21
$3,875.21$3,875.21

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02750
$0.02750$0.02750

-14.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.21
$3,875.21$3,875.21

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,029.57
$110,029.57$110,029.57

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4967
$2.4967$2.4967

-1.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09352
$0.09352$0.09352

+87.04%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01658
$0.01658$0.01658

-17.10%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00720
$0.00720$0.00720

+500.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000843
$0.0000843$0.0000843

+68.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$21.092
$21.092$21.092

+63.96%

Logo DASH

DASH

DASH

$76.28
$76.28$76.28

+61.37%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033380
$0.0033380$0.0033380

+70.13%