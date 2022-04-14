Tokenomika pro Solv Protocol (SOLV)

Zjistěte klíčové informace o Solv Protocol (SOLV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Solv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Oficiální webové stránky:
https://Solv.finance/?chl=CMC
Bílá kniha:
https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52

Solv Protocol (SOLV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solv Protocol (SOLV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 63.56M
$ 63.56M$ 63.56M
Celkový objem:
$ 9.66B
$ 9.66B$ 9.66B
Objem v oběhu:
$ 1.48B
$ 1.48B$ 1.48B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 414.12M
$ 414.12M$ 414.12M
Historické maximum:
$ 0.19474
$ 0.19474$ 0.19474
Historické minimum:
$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773$ 0.021765277438440773
Aktuální cena:
$ 0.04287
$ 0.04287$ 0.04287

Tokenomika Solv Protocol (SOLV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solv Protocol (SOLV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOLV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOLV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLV!

