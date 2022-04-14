Tokenomika pro Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Zjistěte klíčové informace o Real Smurf Cat (SMURFCAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Oficiální webové stránky:
https://smurfcat.eth.limo
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Real Smurf Cat (SMURFCAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Real Smurf Cat (SMURFCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.75M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 93.81B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.00042251
Historické minimum:
$ 0.000000030302868553
Aktuální cena:
$ 0.00005062
Tokenomika Real Smurf Cat (SMURFCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Real Smurf Cat (SMURFCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SMURFCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SMURFCAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SMURFCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMURFCAT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.