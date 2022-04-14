Tokenomika pro Swarm Markets (SMT)

Tokenomika pro Swarm Markets (SMT)

Zjistěte klíčové informace o Swarm Markets (SMT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Oficiální webové stránky:
https://swarm.com/
Bílá kniha:
https://docs.swarm.markets
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f

Swarm Markets (SMT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Swarm Markets (SMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.08M
$ 6.08M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 83.94M
$ 83.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 1.4
$ 1.4
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0724
$ 0.0724

Tokenomika Swarm Markets (SMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Swarm Markets (SMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SMT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMT!

Jak nakupovat SMT

Chtěli byste si přidat Swarm Markets (SMT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SMT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Swarm Markets (SMT)

Analýza historie cen SMT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SMT

Chcete vědět, kam může SMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.