Tokenomika pro Smooth Love Potion (SLP)

Zjistěte klíčové informace o Smooth Love Potion (SLP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Oficiální webové stránky:
https://axieinfinity.com/
Bílá kniha:
https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4

Smooth Love Potion (SLP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Smooth Love Potion (SLP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 73.02M
$ 73.02M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 35.97B
$ 35.97B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 0.41
$ 0.41
Historické minimum:
$ 0.001059406911044792
$ 0.001059406911044792
Aktuální cena:
$ 0.00203
$ 0.00203

Tokenomika Smooth Love Potion (SLP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Smooth Love Potion (SLP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SLP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SLP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SLP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSLP!

Jak nakupovat SLP

Chtěli byste si přidat Smooth Love Potion (SLP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SLP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Smooth Love Potion (SLP)

Analýza historie cen SLP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SLP

Chcete vědět, kam může SLP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SLP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.