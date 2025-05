SLP

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

JménoSLP

PoziceNo.468

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu41,112,145,119

Max. objem∞

Celkový objem41,112,145,119

Poměr v oběhu%

Datum vydání2021-07-12 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.41907081,2021-05-01

Nejnižší cena0.001232707453797229,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.