Tokenomika pro Slingshot (SLING)

Zjistěte klíčové informace o Slingshot (SLING), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Slingshot (SLING)

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Oficiální webové stránky:
https://slingshotdao.com/
Bílá kniha:
https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE

Slingshot (SLING): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Slingshot (SLING), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 127.97K
Celkový objem:
$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 186.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.43M
Historické maximum:
$ 0.07452
Historické minimum:
$ 0.00061051748729131
Aktuální cena:
$ 0.0006863
Tokenomika Slingshot (SLING): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Slingshot (SLING) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SLING, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SLING, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SLING rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSLING!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.