SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

JménoSLING

PoziceNo.2428

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.28%

Objem v oběhu186,468,623

Max. objem5,000,000,000

Celkový objem5,000,000,000

Poměr v oběhu0.0372%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.02871671040523046,2025-03-18

Nejnižší cena0.0012148704458963,2025-05-25

Veřejný blockchainARB

Sektor

Sociální sítě

