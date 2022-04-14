Tokenomika pro SinVerse (SIN)

Zjistěte klíčové informace o SinVerse (SIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SinVerse (SIN)

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

Oficiální webové stránky:
https://sinverse.com/
Bílá kniha:
https://sinverse.com/documents
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010

SinVerse (SIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SinVerse (SIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.02M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 825.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.23M
Historické maximum:
$ 0.71
Historické minimum:
$ 0.000848252553658032
Aktuální cena:
$ 0.001234
Tokenomika SinVerse (SIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SinVerse (SIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSIN!

Jak nakupovat SIN

Chtěli byste si přidat SinVerse (SIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro SinVerse (SIN)

Analýza historie cen SIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SIN

Chcete vědět, kam může SIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

