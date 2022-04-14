Tokenomika pro SHIFU (SHIFU)

Zjistěte klíčové informace o SHIFU (SHIFU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SHIFU (SHIFU)

The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.

Oficiální webové stránky:
https://shifutoken.com
Bílá kniha:
https://docs.shifutoken.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb

SHIFU (SHIFU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SHIFU (SHIFU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Historické maximum:
$ 0.00006911
$ 0.00006911$ 0.00006911
Historické minimum:
$ 0.000006932320616391
$ 0.000006932320616391$ 0.000006932320616391
Aktuální cena:
$ 0.00001181
$ 0.00001181$ 0.00001181

Tokenomika SHIFU (SHIFU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SHIFU (SHIFU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHIFU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIFU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHIFU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIFU!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.