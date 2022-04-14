Tokenomika pro MyShell Token (SHELL)
Informace o MyShell Token (SHELL)
MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.
MyShell Token (SHELL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MyShell Token (SHELL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika MyShell Token (SHELL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro MyShell Token (SHELL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHELL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHELL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHELL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHELL!
Historie cen pro MyShell Token (SHELL)
Analýza historie cen SHELL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny SHELL
Chcete vědět, kam může SHELL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHELL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
