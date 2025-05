SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

JménoSHELL

PoziceNo.485

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)10.14%

Objem v oběhu284,499,999.99999

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.2844%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.725643854765775,2025-02-13

Nejnižší cena0.10827828287204228,2025-04-14

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

