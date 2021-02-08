Tokenomika pro SafePal (SFP)

Zjistěte klíčové informace o SafePal (SFP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

Oficiální webové stránky:
https://www.safepal.com
Bílá kniha:
https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb

SafePal (SFP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SafePal (SFP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 264.75M
Celkový objem:
$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 500.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 264.75M
Historické maximum:
$ 4.487
Historické minimum:
$ 0.26738803809584405
Aktuální cena:
$ 0.5295
Tokenomika SafePal (SFP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SafePal (SFP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SFP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SFP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SFP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSFP!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.