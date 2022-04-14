Tokenomika pro SENSORIUM (SENSO)

Zjistěte klíčové informace o SENSORIUM (SENSO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SENSORIUM (SENSO)

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Oficiální webové stránky:
https://sensoriumxr.com/
Bílá kniha:
https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

SENSORIUM (SENSO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SENSORIUM (SENSO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 295.55K
Celkový objem:
$ 715.28M
Objem v oběhu:
$ 70.27M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.01M
Historické maximum:
$ 3.4
Historické minimum:
$ 0.004145516080497898
Aktuální cena:
$ 0.004206
Tokenomika SENSORIUM (SENSO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SENSORIUM (SENSO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SENSO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SENSO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SENSO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSENSO!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.