Tokenomika pro Sauber FT (SAUBER)

Zjistěte klíčové informace o Sauber FT (SAUBER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Oficiální webové stránky:
https://www.socios.com
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF

Sauber FT (SAUBER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sauber FT (SAUBER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 637.70K
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 2.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 1.98
Historické minimum:
$ 0.15112019453382508
Aktuální cena:
$ 0.2289
Tokenomika Sauber FT (SAUBER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sauber FT (SAUBER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SAUBER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SAUBER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SAUBER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAUBER!

Jak nakupovat SAUBER

Chtěli byste si přidat Sauber FT (SAUBER) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SAUBER, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Sauber FT (SAUBER)

Analýza historie cen SAUBER pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SAUBER

Chcete vědět, kam může SAUBER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SAUBER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.