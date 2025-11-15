Tokenomika pro Sapien (SAPIEN)

Tokenomika pro Sapien (SAPIEN)

Zjistěte klíčové informace o Sapien (SAPIEN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:52:24 (UTC+8)
USD

Sapien (SAPIEN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sapien (SAPIEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 41.89M
$ 41.89M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 250.00M
$ 250.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 167.55M
$ 167.55M
Historické maximum:
$ 0.57373
$ 0.57373
Historické minimum:
$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145
Aktuální cena:
$ 0.16755
$ 0.16755

Informace o Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Oficiální webové stránky:
https://www.sapien.io/
Bílá kniha:
https://docs.sapien.io/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Tokenomika Sapien (SAPIEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sapien (SAPIEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SAPIEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SAPIEN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SAPIEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAPIEN!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

