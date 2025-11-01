BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Sapien je 0.16593 USD. Sledujte aktualizace cen SAPIEN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAPIEN.

Více informací o SAPIEN

Informace o ceně SAPIEN

Co je to SAPIEN

Bílá kniha pro SAPIEN

Oficiální webové stránky SAPIEN

Tokenomika pro SAPIEN

Předpověď cen SAPIEN

Historie SAPIEN

Průvodce nákupem (SAPIEN)

Převodník SAPIEN na fiat měnu

SAPIEN Spot

SAPIEN USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Sapien

Kurz Sapien(SAPIEN)

Aktuální cena 1 SAPIEN na USD

$0.1662
-1.58%1D
USD
Graf aktuální ceny Sapien (SAPIEN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:13 (UTC+8)

Informace o ceně Sapien (SAPIEN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1574
Nejnižší za 24 h
$ 0.18374
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1574
$ 0.18374
$ 0.3647593155259055
$ 0.051122873927006145
-0.76%

-1.58%

+32.76%

+32.76%

Cena Sapien (SAPIEN) v reálném čase je $ 0.16593. Za posledních 24 hodin se SAPIEN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1574 do maxima $ 0.18374, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SAPIEN v historii je $ 0.3647593155259055, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.051122873927006145.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SAPIEN se za poslední hodinu změnila o -0.76%, za 24 hodin o -1.58% a za posledních 7 dní o +32.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sapien (SAPIEN)

No.574

$ 41.48M
$ 261.92K
$ 165.93M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Sapien je $ 41.48M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 261.92K. Objem v oběhu SAPIEN je 250.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 165.93M.

Historie cen v USD pro Sapien (SAPIEN)

Sledujte změny cen Sapien pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0026681-1.58%
30 dní$ -0.01257-7.05%
60 dní$ +0.01343+8.80%
90 dní$ +0.12193+277.11%
Změna ceny Sapien dnes

Dnes zaznamenal SAPIEN změnu o $ -0.0026681 (-1.58%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Sapien za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01257 (-7.05%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Sapien za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SAPIEN ke změně o $ +0.01343 (+8.80%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Sapien za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.12193 (+277.11%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Sapien (SAPIEN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Sapien.

Co je Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Sapien investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SAPIENa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Sapien na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Sapien a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Sapien (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sapien (SAPIEN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sapien (SAPIEN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sapien.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sapien!

Tokenomika pro Sapien (SAPIEN)

Pochopení tokenomiky Sapien (SAPIEN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SAPIEN hned teď!

Jak nakupovat Sapien (SAPIEN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Sapien? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Sapien podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SAPIEN na místní měny

Zdroj Sapien

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Sapien, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Sapien
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sapien

Jakou hodnotu má dnes Sapien (SAPIEN)?
Aktuální cena SAPIEN v USD je 0.16593 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SAPIEN v USD?
Aktuální cena SAPIEN v USD je $ 0.16593. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sapien?
Tržní kapitalizace SAPIEN je $ 41.48M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SAPIEN v oběhu?
Objem SAPIEN v oběhu je 250.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SAPIEN?
SAPIEN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.3647593155259055 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SAPIEN?
SAPIEN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.051122873927006145 USD.
Jaký je objem obchodování SAPIEN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SAPIEN je $ 261.92K USD.
Dosáhne SAPIEN letos vyšší ceny?
SAPIEN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSAPIEN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:13 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

