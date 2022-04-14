Tokenomika pro Santos FC Fan Token (SANTOS)

Tokenomika pro Santos FC Fan Token (SANTOS)

Zjistěte klíčové informace o Santos FC Fan Token (SANTOS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Oficiální webové stránky:
https://www.santosfc.com.br/
Bílá kniha:
https://research.binance.com/en/projects/santos-fc
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7

Santos FC Fan Token (SANTOS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Santos FC Fan Token (SANTOS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 40.12M
$ 40.12M$ 40.12M
Celkový objem:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
Objem v oběhu:
$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 89.85M
$ 89.85M$ 89.85M
Historické maximum:
$ 22.652
$ 22.652$ 22.652
Historické minimum:
$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856
Aktuální cena:
$ 2.995
$ 2.995$ 2.995

Tokenomika Santos FC Fan Token (SANTOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Santos FC Fan Token (SANTOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SANTOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SANTOS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SANTOS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSANTOS!

Jak nakupovat SANTOS

Chtěli byste si přidat Santos FC Fan Token (SANTOS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SANTOS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Santos FC Fan Token (SANTOS)

Analýza historie cen SANTOS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SANTOS

Chcete vědět, kam může SANTOS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SANTOS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.