Tokenomika pro Sharpe AI (SAI)

Zjistěte klíčové informace o Sharpe AI (SAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Sharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Oficiální webové stránky:
http://sharpe.ai
Bílá kniha:
https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6

Sharpe AI (SAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sharpe AI (SAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.48M
$ 2.48M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 111.82M
$ 111.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 22.20M
$ 22.20M
Historické maximum:
$ 0.12
$ 0.12
Historické minimum:
$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299
Aktuální cena:
$ 0.0222
$ 0.0222

Tokenomika Sharpe AI (SAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sharpe AI (SAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAI!

Historie cen pro Sharpe AI (SAI)

Analýza historie cen SAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SAI

Chcete vědět, kam může SAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.